Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí
24. 7. 2026 7:40 Zahraniční
Kvůli nekontrolovatelnému požáru v madridském regionu vyzvaly ve čtvrtek úřady k okamžité evakuaci všech 3500 obyvatel obce ležící zhruba 60 kilometrů západně od hlavního města Madridu. Informovala o tom agentura AFP.
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