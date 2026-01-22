Ohňostroj v obchodě měl zamaskovat krádež. Marně
22. 1. 2026 13:14 Zahraniční
Předčasný novoroční ohňostroj si „užili“ zaměstnanci prodejny elektroniky v polském Štětíně. Den před silvestrem ho přímo uvnitř prodejny odpálili dva recidivisté, kteří pomocí vzniklého zmatku chtěli zamaskovat krádež. Jak se později ukázalo, dvojice paradoxně ukradla jen herní ovladač v hodnotě necelých sedmi set korun. Svým pyrotechnickým kouskem ale v prodejně způsobili škodu za téměř 290 tisíc. Muži ve věku 44 a 33 let byli po zadržení policií obviněni z krádeže a poškození majetku.
