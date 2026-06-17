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Okcitánie: Malebný kraj trubadúrů na Jihu Francie

Zahraniční
Od růžového Toulouse přes římské památky v Nîmes až po tajemné katarské hrady v Pyrenejích. Okcitánie na jihu Francie nabízí jedinečnou směs historie, středověkých měst, malebných vesnic, krásné přírody i mořského pobřeží. Vydejte se do kraje trubadúrů, který si vás získá na první pohled.
video: Tiktok / @planetafascinante, @francehiddengems
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