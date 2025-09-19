Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal

Zahraniční
Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva vyvolala. Německý svátek piva, který začíná v sobotu, nabízí však ještě mnohem dražší jídlo. Jeden z prodejců si pro své zákazníky totiž připravil wagyu steak za 410 eur (10 217 Kč).
