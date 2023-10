VIDEO: Oktoberfest poprvé od 80. let navštívilo více než sedm milionů lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oktoberfest poprvé od 80. let navštívilo více než sedm milionů lidí

Mnichovský pivní festival Oktoberfest, který dnes končí, navštívilo podle předběžné bilance 7,2 milionu lidí. Dnes to oznámil šéf Oktoberfestu Clemens Baumgärtner. Hranice sedmi milionů návštěvníků byla překonána poprvé od poloviny 80. let. Festivalu pomohlo mimořádně pěkné počasí i to, že trval 18 dní,tedy o dva dny déle než obvykle.

video: Reuters