Scholz nebyl zrovna srdečný, ale nenechá nás padnout, usmál se Pavel po schůzce

Prezident Petr Pavel si z Německa poveze především ujištění, že Berlín nenechá Prahu padnout, pokud by měly být do Česka ohroženy dodávky energií. Pavel to konstatoval v závěru návštěvy západního souseda, kde ho těmito slovy ubezpečil kancléř Olaf Scholz.

video: Reuters