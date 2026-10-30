Lidé v Oleškách se vítali s ombudsmanem. Evakuační konvoj už vyrazil
30. 10. 2026 16:14 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Po dlouhém čekání se konečně chystají na cestu domů. Obyvatelé okupovaného ukrajinského města Olešky nastupují do autobusů, které je mají dopravit na území Ukrajiny. Mají sbalené osobní věci, rozdělená místa a čekají na odjezd. S evakuací pomáhal ukrajinský ombudsman pro lidská práva Dmytro Lubinec společně se svou ruskou protějškyní. Dojemné setkání s lidmi zachytila kamera.
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