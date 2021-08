VIDEO: MOV zahájil vyšetřování případu Cimanouské, čeká na vyjádření Bělorusů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

MOV zahájil vyšetřování případu Cimanouské, čeká na vyjádření Bělorusů

Mezinárodní olympijský výbor zahájil formální vyšetřování případu běloruské běžkyně Krysciny Cimanouské, kterou podle jejího vyjádření nutilo vedení výpravy k odletu do vlasti. MOV si vyžádal od běloruského olympijského výboru vysvětlení, které měl dostat do dnešního dne. Cimanouská mezitím získala polské humanitární vízum a v nejbližších dnech by měla zamířit z Tokia do Varšavy.

video: Reuters