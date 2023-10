VIDEO: Or a Eynav Levy se ukrývají s dalšími civilisty před bombardováním hnutí Hamás Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Or a Ejnav Levy se ukrývají s dalšími civilisty před bombardováním hnutí Hamás. Or a Ejna Levy dorazili na festival pár minut předtím, než ozbrojenci Hamásu provedli nejsmrtonosnější masakr civilistů v dějinách Izraele. Bylo potvrzeno, že Ejnav Levy je mrtvá. Třiatřicetiletý Or se pohřešuje.

video: Michael Levy