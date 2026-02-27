Orbán: Blokáda ropovodu ohrožuje Maďarsko i Slovensko

Zahraniční
Maďarský premiér Viktor Orbán po zasedání Obranné rady oznámil, že nařídil posílení ochrany kritické energetické infrastruktury. Ropovod Družba je blokován Ukrajinou, což představuje riziko nejen pro Maďarsko, ale i pro Slovensko.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:51

Ukrajinci jsou schopní čehokoliv, Zelenskyj je lhář, řekl Orbán
Zahraniční
27. 2. 2026 14:30
39:39

Měli jsme starý tým. Co čekat? Nahoře s tím nic nedělají, štve Tlustého
Sport
27. 2. 2026 14:02
02:31

Časosběrné video ukazuje stavbu Sanatoria Pálava
Domácí
27. 2. 2026 14:00
00:22

Nadal se pochlubil debutem svého syna na lyžích a prosí Vonnovou o radu
Sport
27. 2. 2026 13:36
01:04

Rumer Willisová od slavných rodičů nedostává ani korunu
Společnost
27. 2. 2026 13:36
00:31

Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod
Společnost
27. 2. 2026 13:10
01:19

Martin Nečas dvěma góly mírnil porážku Colorada s Minnesotou
Sport
27. 2. 2026 13:10
00:40

Orbán: Blokáda ropovodu ohrožuje Maďarsko i Slovensko
Zahraniční
27. 2. 2026 12:54
17:04

V autě uvidíte novou elektrickou škodovku i ferrari na baterky
Technika
27. 2. 2026 12:00
02:03

Ondřej Palát a David Rittich po vítězství týmu New York Islanders
Sport
27. 2. 2026 11:26
00:42

Vítězní zelení. Volby obrací britskou politiku vzhůru nohama
Zahraniční
27. 2. 2026 11:14
00:38

Policisté v Ostravě dopadli zloděje, kteří okradli cizince
Krimi
27. 2. 2026 11:12
01:42

Senior u soudu popsal okolnosti svého pokusu o sebevraždu
Krimi
27. 2. 2026 11:00
03:00

Syslovi pomohl loni v Gambii kyperský motorkář. Zorganizoval na něj sbírku
Krimi
27. 2. 2026 11:00
04:43

Musím si brutálně posypat popel na hlavu, nechal jsem si jeho peníze, přiznal mladík v případu zmanipulovaného seniora
Krimi
27. 2. 2026 11:00
05:20

Vždyť jsi mě dohnal k sebevraždě, řekl senior omlouvajícímu se mladíkovi
Krimi
27. 2. 2026 11:00
00:32

Módní návrhář miluje plastiky, stály miliony
Lifestyle
27. 2. 2026 10:40
00:58

Paralympijský oheň Milán Cortina 2026 dorazil do Milána
Sport
27. 2. 2026 10:10
00:41

Kostýmy ve filmu Bouřlivé výšiny budí vášně
Společnost
27. 2. 2026 10:02
38:20

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
Rozstřel
27. 2. 2026 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.