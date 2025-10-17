Orbán bude jednat s Putinem i Trumpem o společné schůzce

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že bude ještě v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Důvodem je prý zahájení příprav na setkání Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Budapešti. Setkání mezi ruským a americkým prezidentem bude podle Orbána o míru, píše agentura Reuters.
