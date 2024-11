VIDEO: Osady na Západním břehu příští rok anektujeme, věří šéf izraelských financí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Izraelský ministr financí Becalel Smotrič v pondělí prohlásil, že Izrael připojí příští rok židovské osady na Západním břehu Jordánu. Krajně pravicový ministr věří, že by takový krok mohl podpořit i budoucí americký prezident Donald Trump. Anexe osad by do budoucna velmi ztížila či úplně znemožnila vytvoření palestinského státu. Podle Smotriče rok 2025 bude rokem izraelské suverenity nad historickými regiony Judsko a Samaří, které z části odpovídají okupovanému Západnímu břehu Jordánu.

video: Reuters