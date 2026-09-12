Osm milionů jiřin proměnilo traktory v obří tvory. Největší květinový průvod slaví 90 let
12. 9. 2026 0:06 Zahraniční
V nizozemském Zundertu, rodišti Vincenta van Gogha, projely ulicemi několikapatrové pohyblivé sochy pokryté miliony květů jiřin. Dvacet místních týmů na konstrukcích pracovalo celé léto, samotné čerstvé květy však musely upevnit během několika posledních dnů.
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