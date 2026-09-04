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OSN rozhoduje, zda překreslí mapu světa. Na změnu tlačí hlavně ublížená Afrika

Zahraniční
Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. OSN proto v pátek projedná návrh Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit staletí starou Mercatorovu projekci. Ta například staví rozlohou nesrovnatelné Afriku a Grónsko téměř na stejnou úroveň.
video: Reuters
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