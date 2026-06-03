Ostrov barevných domků a kanálů. Burano patří k pokladům benátské laguny
3. 6. 2026 8:30 Zahraniční
Jen půl hodiny lodí od ruchu Benátek leží Burano, ostrov pastelově barevných domků, tichých kanálů a proslulého krajkářství. Místo, kde kdysi žili rybáři a zručné krajkářky, dnes láká návštěvníky jedinečnou atmosférou, historií i kouzlem benátské laguny.
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