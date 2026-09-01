Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně
1. 9. 2026 0:06 Zahraniční
Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu například James Bond: Skyfall.
00:50
Besky přinesla Janu Krausovi „živý“ dort
Společnost1. 9. 2026 0:06
01:03
Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně
Zahraniční1. 9. 2026 0:06
02:58
Takhle bydlí cellistka Terezie Kovalová
Společnost1. 9. 2026 0:06
01:12
Výbuch továrny na pyrotechniku v Indii zničil domy v okolí. Většina obětí jsou děti
Zahraniční31. 8. 2026 20:36
00:47
Začala stavba tramvajové trati na Žižkově, část po bývalé železnici bude unikátní
Domácí31. 8. 2026 19:54
00:27
Sekera, vibrátor, použitý kondom. Muzeum vystavuje bizarnosti z rozpadlých vztahů
Zahraniční31. 8. 2026 19:32
01:45
Evropa není v nejlepší formě, varoval Babiš ve Slovinsku. A málo se mluví o míru, řekl
Domácí31. 8. 2026 17:58
00:54
Tetín dokončil stavbu úřadu s dětskou skupinou
Domácí31. 8. 2026 17:08
01:44
Trailer na hru The Blood of Dawnwalker
Lifestyle31. 8. 2026 17:00
01:57
Radní změnili nejvíc diskutované názvy nových stanic metra
Domácí31. 8. 2026 16:26
00:21
Škrcení a potopení hlavy pod vodu. Muž čelí obžalobě z týrání partnerky
Krimi31. 8. 2026 16:10
01:14
Červená karta Tomáše Hellebranda
Sport31. 8. 2026 15:54
01:46
Trailer k filmu Kojot vrací úder
Společnost31. 8. 2026 15:42
00:46
Rozhodčí Jan Machálek podal v 318. pražském derby výborný výkon
Sport31. 8. 2026 15:28
00:52
Jihlava za 88 milionů korun zrekonstruovala krytý bazén
Domácí31. 8. 2026 15:16
00:55
Vlkanova si chtěl vymodlit faul, rozhodčí Vokoun mu na to ale neskočil
Sport31. 8. 2026 15:00
01:02
Největší karneval Evropy slaví 60 let. Londýn rozzářily barvy a odvážné kostýmy
Zahraniční31. 8. 2026 14:42
00:48
Červená karta Františka Čecha
Sport31. 8. 2026 14:38
Následující videa
01:12
Výbuch továrny na pyrotechniku v Indii zničil domy v okolí. Většina obětí jsou děti
00:27
Sekera, vibrátor, použitý kondom. Muzeum vystavuje bizarnosti z rozpadlých vztahů
01:02
Největší karneval Evropy slaví 60 let. Londýn rozzářily barvy a odvážné kostýmy
00:42