Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí, řekl Sánchez
4. 3. 2026 11:36 Zahraniční
Španělsko odmítá válku proti Íránu i tamní teokratický režim, trvá však na dodržování mezinárodního práva. Ve středu to řekl španělský premiér Pedro Sánchez, který zároveň odsoudil útoky Íránu na okolní země. Sánchez varoval před nebezpečím, že se válka rozšíří a v důsledku povede k méně bezpečnému světu.
