Na Sibiři se zřítilo vojenské transportní letadlo
17. 11. 2026 21:36 Zahraniční
V ruské Kemerovské oblasti na Sibiři se zřítil vojenský transportní letoun An-12. Podle deníku Izvestija zahynulo všech 19 lidí na palubě. Místní gubernátor Ilja Sereďuk informoval o letecké nehodě bez podrobností, na místě nyní pracují záchranáři.
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Na Sibiři se zřítilo vojenské transportní letadlo
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