Policejní letoun se krátce po startu zřítil do moře

Poblíž oblíbeného thajského plážového letoviska Hua Hin se krátce po startu zřítilo do moře malé policejní letadlo. Policie uvedla, že k nehodě došlo, když letoun prováděl zkušební let pro výcvik parašutistů. Na palubě bylo šest příslušníků policie, nikdo z nich havárii vrtulového letounu Viking DHC-6 Twin Otter nepřežil. Letadlo dopadlo do vody asi sto metrů od břehu a následně se rozlomilo na dvě části. Příčiny nehody nyní prošetřují úřady.

video: AP, X / @ICR360