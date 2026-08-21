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Pákistánského expremiéra Imrana Chána převezli z nemocnice zpět do vězení

Zahraniční
Bývalý pákistánský premiér Imran Chán byl dnes brzy ráno opět převezen do vězení. Chán se tam vrátil jen několik hodin poté, co byl odvezen do soukromé nemocnice v Islámábádu, aby podstoupil lékařská vyšetření. Oznámil to na sociální síti X pákistánský ministr informací Attaulláh Tarar.
video: Reuters
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