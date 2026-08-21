Pákistánského expremiéra Imrana Chána převezli z nemocnice zpět do vězení
21. 8. 2026 10:42 Zahraniční
Bývalý pákistánský premiér Imran Chán byl dnes brzy ráno opět převezen do vězení. Chán se tam vrátil jen několik hodin poté, co byl odvezen do soukromé nemocnice v Islámábádu, aby podstoupil lékařská vyšetření. Oznámil to na sociální síti X pákistánský ministr informací Attaulláh Tarar.
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