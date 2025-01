VIDEO: Pákistánské ženy chtějí řídit motorky, navzdory společenskému tabu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pákistánské ženy chtějí řídit motorky, navzdory společenskému tabu

Na malém pákistánském dvorku se kolem instruktorky shromáždilo několik žen v hidžábech a hltají každé její slovo. Přihlásily se do programu řízení motocyklů s názvem Ženy na kolech, který zdarma nabízí dopravní policie v Láhauru. Program je starý sedm let, přesto jsou v Pákistánu vidět ženy za řídítky jen velmi výjimečně, v zemi je to stále kulturním i společenským tabu.

video: Reuters