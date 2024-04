VIDEO: Palestinci vracející se do Chán Júnisu nacházejí město změněné k nepoznání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Palestinci vracející se do Chán Júnisu nacházejí město změněné k nepoznání

Den poté, co izraelská armáda oznámila stažení svých jednotek, se do Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy sjeli Palestinci, aby zachránili, co se dá, z rozsáhlé zkázy, která zde zůstala po izraelské ofenzivě. Mnozí se sem vrátili a zjistili, že jejich město je změněné k nepoznání.

video: Reuters