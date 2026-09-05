Žádný plán na vysídlení Palestinců z Gazy není, tvrdí americký velvyslanec v Izraeli
5. 9. 2026 16:16 Zahraniční | Válka v Izraeli
Neexistuje žádný plán na nucené vysídlení Palestinců z Pásma Gazy. Při své sobotní návštěvě okupovaného Západního břehu to uvedl americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir přitom takový návrh představil. Za rok má podle něj odejít 250 tisíc Palestinců, za dalších šest pak prakticky celé palestinské obyvatelstvo.
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