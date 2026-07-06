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Pamplona v červenci. Město býků proslavil Hemingway, zažijete i válku vínem

Zahraniční
Každé léto se Pamplona na devět dní stane hlavním městem celého Španělska. Svátek svatého Fermína promění jinak poklidné dvousettisícové středisko provincie Navarra v milionovou metropoli oslavující život v jeho nejbouřlivější podobě, včetně běhu odvážlivců s býky.
video: tiktok / @soy_felipe_flores, @georgi.cook
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