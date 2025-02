VIDEO: Původně byli vyhoštění migranti v Panamě ubytováni v hotelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Téměř stovka migrantů deportovaných ze Spojených států do Panamy byla ještě v úterý zavřená v tamním hotelu. Pak je však naložili do autobusů a odvezli na okraj džungle. Tam je čekal šok. Primitivní podmínky, klece a na jídlo kus starého chleba. Skončili tam ti, kteří nesouhlasili s odletem zpět do rodné země. Třeba íránští křesťané, kterým doma podle jejich slov hrozí trest. Panama zprávy o klecích odmítá.

video: AP