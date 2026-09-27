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Papež odsoudil asistované umírání. Označil ho za „falešný soucit“

Zahraniční
Papež Lev XIV. při návštěvě francouzského poutního místa Lurdy ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání. Označil ji za „falešný soucit“ a zdůraznil, že podle katolického učení je třeba chránit lidský život až do přirozené smrti. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísných podmínek umožní asistované umírání nevyléčitelně nemocným pacientům.
video: Reuters
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