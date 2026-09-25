Papež Lev XIV. zahájil návštěvu Francie, v Paříži se setkal s Macronem
25. 9. 2026 17:34 Zahraniční
Papež Lev XIV. zahájil v pátek čtyřdenní apoštolskou cestu po Francii. Po příletu do Paříže jej přivítal prezident Emmanuel Macron, s nímž se následně setkal v Elysejském paláci.
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