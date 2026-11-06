Papež má nový papamobil. Svou cestu po Jižní Americe zahájí mší na obřím pódiu
6. 11. 2026 8:10 Zahraniční
Papež Leo XIV. se těší z nového papamobilu. Peruánské letectvo a organizátoři jeho cesty po Jižní Americe představili v hlavním městě Lima speciální upravený vůz Chevrolet Colorado, který bude Svatého otce doprovázet při přejezdech mezi zeměmi.
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