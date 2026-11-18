Papeže zasáhl v Peru růženec do obličeje
18. 11. 2026 11:23 Zahraniční
Papeže Lea během pondělní jízdy papamobilem na letecké základně v Limě zasáhl předmět hozený z davu. Krátce poté si papež promnul oko, podle všeho jej trefil růženec, který věřící často podávají k požehnání.
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