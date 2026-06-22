Paraglidista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.
22. 6. 2026 15:00 Zahraniční
Paraglidista musel po chybném manévru čekat mnoho hodin na jeřábu. Jeho padák se zachytil na věžovém jeřábu 60 metrů nad zemí. Záchranáři museli kvůli složitým podmínkám pečlivě naplánovat jeho evakuaci, která skončila až po setmění. Muže se nakonec podařilo bezpečně dostat dolů pomocí výsuvného žebříku a podle prvních informací neutrpěl vážná zranění.
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Paraglidista v Číně se zamotal do ramene jeřábu. Visel tam 4 hodiny.
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