Paraglidista uvázl na sloupu vysokého napětí

Zahraniční
Pětapadesátiletého amerického paraglidistu museli v neděli 12. ledna zachraňovat záchranáři poté, co při pokusu o přistání uvázl na sloupu vysokého napětí na pláži Ta Waen na ostrově Koh Larn. Muž zůstal viset více než deset metrů nad zemí a incident způsobil dočasný výpadek elektřiny na celém ostrově. Po vypnutí proudu jej záchranáři bezpečně snesli dolů a s popáleninami od elektrického proudu jej převezli do nemocnice.
video: x/@world24x7hr
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:30

Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Lifestyle
15. 1. 2026 13:22
00:24

Připomeňte si stručnou závěrečnou řeč obžalované ženy u prvoinstančního soudu
Krimi
15. 1. 2026 13:18
00:34

Muž nepřežil požár bytu v Českých Budějovicích, žena se vážně popálila
Krimi
15. 1. 2026 13:08
02:19

Trailer k filmu Goebbels
Společnost
15. 1. 2026 12:42
00:41

Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk
Zahraniční
15. 1. 2026 12:32
00:38

Paraglidista uvázl na sloupu vysokého napětí
Zahraniční
15. 1. 2026 12:12
00:34

Krajský soud v Hradci se zabývá případem týrání svěřené osoby
Domácí
15. 1. 2026 12:08
02:17

Trailer k filmu Ozvěna
Domácí
15. 1. 2026 12:06
01:47

Vláda důvěru získá, připustil Rakušan. Nazval Babišův tým kabaretem minulosti
Domácí
15. 1. 2026 12:06
02:52

NASA vůbec poprvé evakuovala posádku z ISS kvůli zdraví astronauta
Zahraniční
15. 1. 2026 11:26
00:30

Szczęsny po výhře Barcelony kouřil v kabině. Yamal ho natočil omylem
Sport
15. 1. 2026 11:02
00:53

Dopravu na klíčové křižovatce ve Zlíně řídí policie
Domácí
15. 1. 2026 10:44
02:53

Babiš se po interpelaci Richterové pustil nevybíravě do Pirátů
Domácí
15. 1. 2026 10:40
02:14

Trailer k třetí sérii seriálu Euforie
Společnost
15. 1. 2026 10:14
34:01

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda
Rozstřel
15. 1. 2026 10:00
00:29

Soud rozhoduje, zda pustí Feriho z vězení
Domácí
15. 1. 2026 9:14
00:30

Odvolaný ředitel školy uspěl u soudu
Domácí
15. 1. 2026 9:12
00:29

Soud ve Frýdku-Místku řeší útok berlí na Babiše
Krimi
15. 1. 2026 8:52
01:42

Zabíjení v Íránu ustalo, popravy nebudou, odkázal Trump na „důvěryhodný zdroj“
Zahraniční
15. 1. 2026 8:30
02:02

Loprais byl na Dakaru znovu nejrychlejší, už je druhý
Sport
15. 1. 2026 8:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.