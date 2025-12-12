Parašutistovi se padák zachytil o letadlo

Zahraniční
Australské úřady zveřejnily záběry dramatického incidentu, který se odehrál ve vzdušném prostoru nad Queenslandem. Během skupinového seskoku nečekaně otevřel záložní padák jednoho parašutisty a zůstal zachycený o ocas letadla.
video: Reuters
