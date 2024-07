VIDEO: Paříž před olympijskými hrami posiluje bezpečnost Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Paříž před olympijskými hrami posiluje bezpečnost

Paříž posiluje bezpečnostní opatření a zapojuje do nich armádu, policii i civilní personál, aby zajistila bezpečnost během zahajovací ceremoniálu a celého průběhu olympijských her, které se do Francie vracejí po sto letech.

video: Reuters