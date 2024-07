VIDEO: Francouzská ministryně sportu si zaplavala v Seině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francouzská ministryně sportu si zaplavala v Seině

Francouzská ministryně sportu Amelie Oudea-Casterová řekla, že po ponoru do řeky Seiny pocítila nepopsatelné emoce. Francouzské úřady doufají, že tím dokáží, že řeka je dostatečně čistá a připravená na etapové plavecké akce na olympijských hrách. Do zahájení her 26. července zbývaly necelé dva týdny a ministryně plavala v Seině poblíž mostů Alexandre III a Invalidovna. Triatlonové a maratonské plavecké úseky olympijských her, které budou probíhat do 11. srpna, se mají konat právě v Seině. Slavná řeka byla použita na olympijských hrách v Paříži v roce 1900.

video: Reuters