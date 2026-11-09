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Paříž viní Írán z útoků na chladicí zařízení v obchodech. Ponese následky, tvrdí

Zahraniční
Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že za ně Írán ponese následky.
video: Reuters
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