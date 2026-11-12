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Historický parník SS United States potopili u Floridy, má sloužit mořskému životu

Zahraniční
Historický zaoceánský parník SS United States byl ve středu potopen u pobřeží Floridy, kde má sloužit jako největší umělý útes na světě. Před potopením z něj byly odstraněny nebezpečné materiály a do trupu vznikly otvory, které mají umožnit pohyb mořských živočichů. Plavidlo, které od roku 1952 drželo rychlostní rekord při přeplutí Atlantiku, leží asi 22 mil od břehu v hloubce kolem 55 metrů.
video: X / @Osint613
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