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Sbohem kapitáne Pickarde. Zemřel herec Patrick Stewart

Zahraniční
Ve věku 86 let zemřel britský herec Patrick Stewart. Ztvárnil jednu z klíčových rolí kapitána Jeana-Luca Picarda v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Proslavila ho také série X-Men.
video: Reuters
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