Pozor na zpochybňování článku 5 NATO, reaguje Pellegrini na Fica
20. 9. 2026 17:36 Zahraniční
Vyjádření o článku pět Severoatlantické smlouvy, který je základem kolektivní obrany členských zemí NATO, vyžadují mimořádnou opatrnost, prohlásil slovenský prezident Peter Pellegrini s tím, že Slovensko nesmí zpochybňovat své závazky. Reagoval tím na premiéra Roberta Fica, který vyjádřil velké obavy z vyhrocení války na Ukrajině v celoevropský konflikt.
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