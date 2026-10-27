Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud
27. 10. 2026 16:58 Zahraniční
Slovenský prezident Peter Pellegrini nadále odmítá jmenovat novým ministrem životního prostředí současného náměstka na tomto ministerstvu Filipa Kuffu, kterého mu na žádost koaliční strany SNS opakovaně navrhl premiér Robert Fico. Pellegrini to zdůvodňuje tím, že nejprve požádá Ústavní soud o výklad základního zákona ohledně pravomocí hlavy státu.
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Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud
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