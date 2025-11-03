Pentagon schválil dodání tomahawků Ukrajině. Nepodepíšu to, řekl Trump

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, které před několika dny podle CNN schválil Pentagon, Trump nepodepíše. Řekl to v neděli na palubě prezidentského letounu.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:31

Vlasový chameleon Kim Kardashianová a její dávka účesů
Lifestyle
3. 11. 2025 9:32
00:45

Policie zasahuje v budově VZP v Praze
Domácí
3. 11. 2025 8:36
00:20

Pentagon schválil dodání tomahawků Ukrajině. Nepodepíšu to, řekl Trump
Zahraniční
3. 11. 2025 8:24
00:36

Mexického starostu zastřelili při oslavě Dne mrtvých
Zahraniční
3. 11. 2025 8:10
00:30

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Dvacet lidí zemřelo, zraněných jsou stovky
Zahraniční
3. 11. 2025 7:56
02:39

Proměna chaty i s jejím okolím
Lifestyle
3. 11. 2025 0:06
03:22

První jízda novým kupé Honda Prelude. Jiné takové auto není
Technika
3. 11. 2025 0:06
00:43

Nehoda tří aut uzavřela u Prahy D1 ve směru na Brno, dva lidé jsou zranění
Domácí
2. 11. 2025 16:32
01:02

V Neratovicích vykolejil osobní vlak, doprava stála
Domácí
2. 11. 2025 15:54
02:24

Svědek natočil policejní zásah ve stanici Huntingdon
Zahraniční
2. 11. 2025 15:20
01:18

Češi se potopili do 100 metrů k vraku Britanniku
Technika
2. 11. 2025 15:02
03:47

V rozpočtu něco skrýváte, obul se Nacher do vlády. Zadlužíte děti, vyčetl mu Hřib
Domácí
2. 11. 2025 14:16
02:01

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady
Domácí
2. 11. 2025 14:04
00:59

Hvězdu Comic Conu zaskočila v Brně těhotná fanynka
Domácí
2. 11. 2025 12:54
01:06

Osmdesátiletý hodinář opraví každé hodiny
Domácí
2. 11. 2025 11:40
00:38

Jak hraju pořád ty teplejší, tak by bylo lepší se oženit, říká Nosek
Společnost
2. 11. 2025 11:00
05:23

Samé miny nám připravili, stěžuje si Babiš na končící Fialovu vládu
Domácí
2. 11. 2025 10:24
01:27

Z ulice do bytu. Mladí filmaři natočili příběh o druhé šanci
Domácí
2. 11. 2025 9:56
00:44

Automobilu upadlo kolo přímo na přejezdu
Zahraniční
2. 11. 2025 9:12
00:47

Na severozápadě Mexika vzplál po výbuchu obchod, mezi mrtvými jsou i děti
Zahraniční
2. 11. 2025 8:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.