Perseidy ovládly noční oblohu. Meteorický roj přinesl desítky padajících hvězd
13. 8. 2026 12:24 Zahraniční
Noční obloha nabídla jednu z nejoblíbenějších astronomických podívaných roku. Meteorický roj Perseid přinesl desítky jasných meteorů, které bylo možné pozorovat pouhým okem. Takzvané padající hvězdy každoročně vrcholí v srpnu, kdy Země prochází proudem částic zanechaných kometou Swift-Tuttle.
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Perseidy ovládly noční oblohu. Meteorický roj přinesl desítky padajících hvězd
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