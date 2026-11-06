V Peru zabavili přes tři tisíce sklípkanů. Cizinci je pašovali v ponožkách
6. 11. 2026 14:52 Zahraniční
Neobvyklý náklad odhalili peruánští celníci při kontrole zavazadel tří cizinců. Ukryli v nich více než tři tisíce sklípkanů. Úřady nyní řeší případ nelegálního převozu těchto pavouků.
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