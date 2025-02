VIDEO: Muž našel svého psa po osmi letech, mluví o zázraku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž našel svého psa po osmi letech, mluví o zázraku

Paul Guilbeault z Phoenixu se po 8 letech znovu setkal s pohřešovaným psem Damienem. Když cestoval kvli pomocí obětem lesních požárů do Oklahoma CIty, zastihla ho nečekaná zpráva. Starší muž mu zavolal, že nasšel jeho psa. Bylo to setkání, ve které celých osm let doufal, přesto bylo velmi nečekané. A to přesto, že se podle svých slov nikdy nevzdal naděje, že Damiena jednoho dne najde.

video: Instagram/@paulguilbeault