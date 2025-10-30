Pes na čtyřkolce narušil silniční provoz, řídil sám
30. 10. 2025 22:28 Zahraniční
V městě Meishan v čínské provincii S’-čchuan natočili labradora, jak řídí upravený elektrický skútr po veřejné silnici. Pes, který je místní internetovou celebritou, se podle majitele naučil řídit po měsíci tréninku. Dopravní úřady však upozornily, že zvířatům řízení vozidel zákon zakazuje, a případ nyní vyšetřují. Vozidlo bylo majiteli zabaveno.
02:03
