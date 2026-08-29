V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý vzhled
29. 8. 2026 4:00 Zahraniční
V kalifornské Santa Rose se uskutečnil jubilejní 50. ročník netradiční soutěže o nejošklivějšího psa světa. Na pódiu se představili psi s nejrůznějšími výraznými rysy a neobvyklým vzhledem, přičemž soutěž má vedle zábavy upozorňovat také na jedinečnost psů z útulků a podporovat jejich adopci.
01:24
V Kalifornii soutěžili o titul nejošklivějšího psa světa. Rozhodoval neobvyklý vzhled
Zahraniční29. 8. 2026 4:00
02:02
Prodej domu v Račicích
Lifestyle29. 8. 2026 0:06
02:26
Před 100 lety se nad Olomoucí srazila dvě vojenská letadla
Technika29. 8. 2026 0:06
00:50
Pořád je čas melounů, Jak se v nich vyznat a jak je jíst
Lifestyle29. 8. 2026 0:06
01:00
Nejmladší britský restaurátor opravil stoletý parní válec
Technika29. 8. 2026 0:06
00:44
Ve vedrech noste kraťasy a chlaďte se, radí tokijská radnice Japoncům
Zahraniční29. 8. 2026 0:06
02:59
Vyšehrad TŘY: Na place mám miminko, strýce i tchýni, říká Krausová
Společnost29. 8. 2026 0:06
01:20
Výhledy z rozhledny Kozákov
Domácí29. 8. 2026 0:06
01:39
Tisíce Norů doprovázely rakev se zesnulým králem Haraldem V.
Zahraniční28. 8. 2026 22:34
00:30
Rychle a zběsile! Zloději kradli kuřata za jízdy
Zahraniční28. 8. 2026 19:10
00:57
Rodina přežila ničivou povodeň. Dům odolal proudu, který smetl okolí
Zahraniční28. 8. 2026 19:08
00:39
Silná bouřka ve Švýcarsku vyvracela stromy i stožáry, kroupy zranily 40 lidí
Zahraniční28. 8. 2026 18:24
01:03
Plešouni: Animované postavičky provází děti onkologickou léčbou
Domácí28. 8. 2026 17:04
01:37
Univerzita proměnila barokní chrám v galerii
Domácí28. 8. 2026 16:18
00:40
Zemřel ugandský král Rukidi IV., panovníkem se stal v pouhých třech letech
Zahraniční28. 8. 2026 16:08
00:56
Při vytahování parníku šlo o hodiny. Hladina Hracholusek klesla příliš nízko
Domácí28. 8. 2026 16:08
00:42
Muž kradl v táborském Muzeu iluzí hrací kartičky
Krimi28. 8. 2026 16:06
00:36
Pilot zabitý v Petrohradu se podílel na zločinech
Zahraniční28. 8. 2026 15:50
00:51
Polička dokončila obnovu historického centra
Domácí28. 8. 2026 15:22
00:50