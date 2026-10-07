Peskov odmítl zprávy o moru v Rusku. Většina informací je podle něj falešná
7. 10. 2026 16:46 Zahraniční
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl zprávy o situaci v Irkutské oblasti a uvedl, že naprostá většina zveřejněných informací je nepravdivá. Rusové by podle něj měli vycházet pouze z vyjádření úřadu Rospotrebnadzor.
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Peskov odmítl zprávy o moru v Rusku. Většina informací je podle něj falešná
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