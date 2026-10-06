Peskov: Rusko vítá Trumpovu nabídku pomoci po úmrtí pracovníka ústavu pro výzkum moru
6. 10. 2026 13:34 Zahraniční
Rusko vítá nabídku pomoci od amerického prezidenta Donalda Trumpa po úmrtí pracovníka ruského výzkumného ústavu zaměřeného na mor, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Situaci podle něj řeší ruský úřad pro ochranu veřejného zdraví Rospotrebnadzor, který bude o dalším vývoji informovat.
00:28
Problikáváš? Dostaneš pokutu! Polští policisté chytali řidiče upozorňující na přítomnost hlídky
Zahraniční6. 10. 2026 15:58
00:50
Během oprav sokolovny se cvičí v parcích i na schodech
Domácí6. 10. 2026 15:14
00:37
Zástupce AfD se stal poprvé předsedou zemského směnu
Zahraniční6. 10. 2026 15:00
03:34
Jako z Terminátora. Roboti skončili v roztaveném kovu
Zahraniční6. 10. 2026 14:32
00:34
Transgender modelku lidé milují i nenávidí
Lifestyle6. 10. 2026 14:04
00:48
Francie se otřásá. Do ulic vyšly tisíce demonstrantů
Zahraniční6. 10. 2026 13:40
00:56
Richard Krajčo zaujal Jana Krause botami od japonského návrháře Jamamoty
Společnost6. 10. 2026 13:36
00:40
Vždy jsme ochotni pomoci komukoli, kdo čelí takovému problému, řekl Trump
Zahraniční6. 10. 2026 13:34
00:31
Peskov: Rusko vítá Trumpovu nabídku pomoci po úmrtí pracovníka ústavu pro výzkum moru
Zahraniční6. 10. 2026 13:34
03:03
Zeman kritizoval kolaboraci. Vytkl Pavlovi záštitu Sudetoněmeckému dni v Brně
Domácí6. 10. 2026 13:30
00:43
Rowan Atkinson se vrací na divadelní prkna se svými nejslavnějšími postavami
Zahraniční6. 10. 2026 12:54
00:53
Nobelovu cenu za fyziku získal Belgičan Francis Halzen
Technika6. 10. 2026 12:28
02:07
Ministr Vojtěch apeluje na občany, aby se nechali očkovat proti chřipce
Domácí6. 10. 2026 12:24
00:36
Policie pátrá po sprejerech z pražské ulice Milady Horákové
Krimi6. 10. 2026 12:18
00:26
Český průmysl na emisních povolenkách prodělá, řekl Babiš na veletrhu
Domácí6. 10. 2026 12:00
00:55
Na Okinawě po vraždě ženy propukly protesty proti USA
Zahraniční6. 10. 2026 11:32
02:32
Slapy jsou bez vody, lodě na suchu
Domácí6. 10. 2026 11:32
01:11
Zpěvačka Tereza Kerndlová slaví 40. narozeniny
Společnost6. 10. 2026 11:14
00:34