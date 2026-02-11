Pěšky i na invalidním vozíku. Buddhističtí mniši pochodovali za mír 3700 kilometrů

Zahraniční
Skupina buddhistických mnichů dorazila v úterý pěšky do Washingtonu, aby tam zakončila přibližně 3700 kilometrů dlouhou pouť nazvanou Pochod za mír, kterou před 15 týdny zahájila v Texasu. Spirituální cestou napříč devíti americkými státy upoutala pozornost tisíců lidí.
video: Reuters
