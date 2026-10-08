Hegseth děkoval posádce USS Abraham Lincoln za nasazení
8. 10. 2026 11:48 Zahraniční
Podle zpráv médií mělo dlouhé nasazení na moři výrazný dopad na psychiku posádky. Média informovala s odkazem na dopis šéfa námořnictva Hunga Caa o nejméně osmi pokusech o sebevraždu a také o problémech se zásobováním na palubě lodi. Hegseth při návštěvě lodi ve středu tvrzení médií odmítl. Naopak vyzdvihl odolnost a schopnost se přizpůsobit amerických námořníků. „Děláte obtížné a namáhavé věci,“ uvedl ministr.
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