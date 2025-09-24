„Asi si jde na několik dní odpočinout na Floridu.“ Pellegrini se tvrdě obul do Šimkovičové
Slovenský prezident Peter Pellegrini se tvrdě obul do ministryně kultury Martiny Šimkovičové (nominantka SNS), která sice přiletěla do USA se slovenskou delegací jejich vládním speciálem, oficiálního programu se ovšem podle Pelegriniho prakticky neúčastní. Z USA vzkázal, že Šimkovičovou viděl zatím „pouze půl dne“ na festivalu slovenské menšiny v New Jersey. „Nevím, jaký má ministryně program na Floridě, s kým tady ze své rodiny je... co tady následující dny jde dělat, protože v New Yorku a na zasedání OSN vůbec není, ale jde na několik dní asi si odpočinout na Floridu,“ uzavřel Pellegrini. Reagoval tak na výzvu předsedy Slovenskej národnej strany (SNS) Andreje Danka, aby při svých zahraničních cestách neodmítal členy vlády na palubě vládního speciálu.
